رامز في الشلال يورط ماغي بو غصن برقم قياسي في الشتائم

كشفت النجمة اللبنانية ماغي بو غصن عن شخصية جديدة بعد سقوطها في فخ رامز جلال ضمن برنامج "رامز في الشلال".

فقد أظهرت قوة شخصيتها بمواجهة الفيل الذي تعمد استفزازها برش المياه عليها، ولكنها انهارت تماما أمام الغوريلا.

واصيبت ماغي بصدمة حادة اثارت خوف رامز جلال الذي طلب من جميع أعضاء فريق الإعداد الابتعاد عنها وتولى بمفرده مهمة السيطرة عليها.

وقد تم حذف جزء كبير من السباب الموجه من ماغي إلى رامز. والذي ضربت به رقما قياسيا في البرنامج.

رامز جلال سخر من ماغي في المقدمة بقوله: ماغي بو غصن مش بتحط شامبو دي بتحط سماد، ومش بتشرب من الكوباية بتشرب من الخرطوم، ولما اتولدت متحطتش في حضانة اتحطت في صوبة.

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وعلق على نظارتها فور هبوطها من الطائرة قائلا: النظارة اللى انتى لابساها دى عملاكى زى الغصن.. ايه الطاقية اللى انتى لابساها دى اللى شكل الشمسية.

ولفت رامز أنظار المشاهدين إلي المجوهرات الفاخرة التي ترتديها ماغي بو غصن لافتا إلي زواجها من أحد أكبر المنتجين في لبنان، وملمحا أن زوجها كان بوابتها العريضة لدخول عالم الفن وتحقيق النجومية.

وكانت ماغي قد اثارت خوف رامز بعد استدراجها إلى الجسر المائي حيث سقطت بطريقة مروعة، وانتابتها حالة من الرعب والبكاء المستمر خاصة وان رامز حاول استفزازها وهي متخفي بشخصية أحد أفراد فريق الإنقاذ، وصرخت بمجرد سقوطها فى الشلال، قائلة: "لا لا لا من فضلكم لا لا الحقونا، وظلت تصرخ وتستنجد لإخراجها من المياه.

وقد انهارت ماغي بمجرد ظهور الغوريلا، ووجهت الشتائم لفريق عمل البرنامج قبل ان تنهار لظهور رامز الذي استرضاها واعدا اياها بحذف كل شتائمها.



