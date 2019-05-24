حسين الجسمى سفير مفوّض فوق العادة للعمل الإنساني

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
منحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الفنان والمطرب الإماراتي حسين الجسمي لقب “السفير المفوّض فوق العادة” للعمل الإنساني، وذلك بحضور وتكريم الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.
وجاء ذلك خلال الإحتفالية الخاصة التي أعدّتها الهيئة بمناسبة افتتاح مبنى الهلال الأحمر الجديد في مدينة أبوظبي.
وتم خلال الحفل عرض فيديو خاص عن نشاطات الإنسانية التي ساهم بها الجسمي في أكثر من دولة عربية وعالمية.
وأشارت الهيئة إلى أن الفنان حسين الجسمي داعماً ومسانداً نشيطاً وهاماً لبرامجنا الإنسانية ومشاريعنا التنموية وأنشطة التوعوية التثقيفية، وقام بالعديد من الزيارات الميدانية الخارجية ضمن وفود الهيئة لعدد من المهام الإنسانية.
وعلى جانب أخر، أحيا الفنان الإماراتي حسين الجسمي، حفل ختام “موسم الشرقية”، في المسرح الكبير بالواجهة البحرية لمدينة الخُبَر بالمملكة العربية السعودية، وسط حضور جماهيري كثيف وصل لأكثر من 7 آلاف شخص.
الفنانة الإماراتي أشعل الحفل بباقة كبيرة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة برفقة فرقته الموسيقية، وقد امتد الحفل على مدار ساعتين دون توقف، وسط تفاعل كبير من الجمهور بالتصفيق وترديد كلمات الأغاني معه.
كما عبر الجسمي عن سعادته الشديدة بالغناء أمام الجمهور السعودي، وأثنى على التظيم الرائع لشركة LUXURY KSAوالهيئة العامة للترفيه على كل ما بذلوه لإنجاح هذا الحفل الكبير.
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