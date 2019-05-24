ماغي بو غصن: ورد الخال مستفزّة.. وهذا رأييي في باسم مغنية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أشادتْ الفنّانة اللّبنانيّة، ماغي بو غصن، بالأداء التّمثيليّ لمواطنتها، ورد الخال، في مسلسلها "أسود"، الجاري عرضه حاليًا.

وأثنتْ ماغي، على إمساك الخال للشّخصيّة في المسلسل، والتي تلعب دور "مارغو"، وغرّدتْ بو غصن إلى ورد، عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: "ورد الخال مستفزة مستفزة ترسم جمالًا للمرأة بحدة نظراتها وعصبها المتقن".

وأشادتْ الفنّانة اللّبنانيّة ببطل مسلسل "أسود"، الممثل اللّبنانيّ، باسم مغنية، وقالت له في تغريدة أخرى: "يا الله قديش فخورة فيك يا صديقي وبكل الآراء حولك، نجم لبناني منفتخر فيك، بحبك من قلبي".

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وردّ باسم مغنية على ماغي قائلاً: "ما بعرف شو بدي قلك، دايما بتسبقيني ودايما بتفرحيلي، يا ريت الكل قلبت مليان حب قدك".

تشارك في بطولة مسلسل أسود، الممثّلة والمغنّية، داليدا خليل، بجانب ورد الخال، وباسم مغنية. وتدور أحداثه، حول الفتاة كارن (داليدا خليل) التي تُختطَف بواسطة شابّ شرير، يُدعى أسود "باسم مغنية"، والذي يعرف الكثير من الأسرار الحالكة، الخاصّة بعائلتها، ممّا يجعل له دورًا خطيرًا في التّحكّم بمصيرهم. والمسلسل من تأليف كلوديا مارشيليان، وإخراج سمير حبشي.