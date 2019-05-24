أنغام تسأل جمهورها عن أغنيات يُحبّون سماعها في حفل الكويت

استطلعت الفنانة أنغام رأي جمهورها عن الأغاني التي يحبون سماعها في حفل عيد الفطر في الكويت.

وقالت أنغام "في انتظاركم يوم الجمعة ٧ يونيو ونحتفل بالعيد مع بعض في الكويت الحبيبة، شاركوني رأيكم بالأغاني اللي تحبوا تسمعوها"، وانهالت تعليقات متابعيه التي تنوعت ردودهم ما بين الأغاني القديمة لها والحديثة.

وأعلنت الفنانة أنغام عن إحيائها حفلا غنائيا في الكويت لمناسبة عيد الفطر، الجمعة 7 يونيو المقبل، وذلك في معرض الكويت الدولي أرض المعارض في صالة 5، ويشاركها الحفل المطرب مطرب المطرف.

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وطرحت النجمة أنغام أغنية جديدة بعنوان "30 يوم فرحة"، الأيام الماضية، لمناسبة شهر رمضان، عبر قناتها الرسمية على موقع " يوتيوب"، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان وتوزيع خالد عز.

يذكر أن أنغام تشارك في السباق الرمضاني بتتر مسلسل "حدوتة مرة"، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان خالد عز، وتوزيع أحمد إبراهيم.

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