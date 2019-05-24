هند صبري: لا خلافات مع درّة

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""الخليج 365"" من القاهرة: نفت الفنانة هند صبري وجود خلافات مع مواطنتها الفنانة التونسية درة مقدمة لها التهنئة بمناسبة عودتها للدراما التونسية عبر مسلسل "المايسترو" الذي يُعرَض في شهر رمضان الجاري.

وأضافت خلال برنامج "رسايل" عبر أثير إذاعة نجوم أف أم أنه لا توجد لديها خلافات مع درة أو أي زميل آخر لها في الوسط الفني. مشيرةً إلى أن اسمها سيسبق اسم درة على شارة العمل في حال اجتمعتا بعملٍ فني واحد.

وأكدت على أنها تتمنى لزميلتها حنان ترك السعادة سواء عادت إلى الوسط الفني أم لم تعد. لافتة إلى أنها من الشخصيات القريبة منها وهي مشتاقة للقاء بها.

هذا وذكرت بأن مسلسل "حلاوة الدنيا" حقق نجاحاً مع الجمهور بسبب تطرقه لفراق الأحبة. مشيرةً إلى أنها تلقت العديد من الرسائل حول "الأمل" والإيمان بالقدرة على الشفاء الذي بثّه المسلسل بنفوس المرضى وذويهم خلال عرضه.