شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين يرقص تحت "التنورة" فى أسيوط.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص دائما النجم آسر ياسين على دعم الأفكار الجديدة والمواهب الشابة وتحديدا فى مجال السينما، حيث سبق أن دعم العديد من التجارب السينمائية الشابة أو حتى المهرجانات الوليدة.

آسر ياسين قام بتلبية دعوة من إحدى المدارس فى أسيوط، لحضور حفل ختام مهرجان لاكتشاف المواهب، يحمل اسم مهرجان "180 درجة".

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آسر نشر اليوم فيديو عبر حسابه أثناء تواجده فى أسيوط من أجل أحد الأحداث الفنية، حيث رقص آسر على نغمات التنورة بمساعدة أحد المحترفين.

وعلق آسر على الفيديو "شكراً لأهالى وشباب أسيوط الجمال على حفاوة الاستقبال.. كان لينا الشرف أنا والأخت العزيزة نيللى كريم أننا نحضر تكريم وفوز مهرجان "180 درجة".

حضر الحفل الفنانة القديرة نيللى كريم والفنان الشاب آسر ياسين والأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكى المصرى للسينما.