شكرا لقرائتكم خبر عن التريلر الأول لفيلم Terminator: Dark Fate للمخرج تيم ميلر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة لفيلم Terminator: Dark Fate عن ملامح الجزء الجديد من السلسلة الشهيرة والتى يعود فيها النجم العالمى أرنولد شوارزنجر لدور البطولة، والمقرر عرضه يوم 25 أكتوبر المقبل فى دور العرض العالمية.

ونشرت الصفحة الرسمية للفيلم عبر حسابها الشخصى أول تريلر رسمى للجزء الجديد من السلسلة التى يقود إخراجه تيم ميلر مخرج فيلم Deadpool ومن إنتاج جيمس كاميرون مخرج سلسلة أفلام Avatar و فيلم Titanic.

ودارت قصة فيلم Terminator 2 حول إرسال شركة سكاى نت التى تسيطر على العالم فى المستقبل للمدمر المُطوَّر تى 1000 والذى لديه قدرة تغيير مظهره بصور مذهلة، وذلك من أجل قتل الطفل جون كونور، قبل أن يكبر ويصير قائدا للمقاومة فى المستقبل. فى الوقت الذى تكون فيه والدة الطفل هى الوحيدة التى تعرف سر هذا الصراع المستقبلى، لكنها توضع فى مصحة عقلية بسبب اعتقاد الجميع أنها تعانى من مرض نفسى.