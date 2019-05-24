في جزء جديد من Vicky Donor.. النجم هاريش كاليان يتبرع بحيواناته المنوية

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

إذا صدقت بعض التقارير الواردة من مصادر داخل صناعة السينما في بوليوود، فإن الممثل هاريش كاليان سوف يعيد إحياء دور النجم الشاب أيوشمان خورانا الذي لعبه في الفيلم الهندي Vicky Donor، لكن بنسخة تاميلية جديدة.

فيلم Vicky Donor الحائزة على الجوائز، والذي أطلق على الشاشات الفضية داخل الهند وخارجها عام 2012، يتناول أحد التابوهات القوية بالمجتمع الهندي وهو التبرع بالحيوانات المنوية المثيرة للجدل إلى حد ما وقضايا العقم وذلك في إطار من الكوميديا ​​الرومانسية.

في وقت سابق كانت أنباء قد رددت أن أن سيدهارث مالهوترا هو من سيقوم بدور البطولة في الفيلم، الذي كان من المقرر أن تنتجه شركة Sashikanth of Y Not Studios، لكن الآن وفقًا لآخر التقارير، نفس الدور أصبح من حق هاريش بالنسخة الجديدة التي تعزز عملية التبرع بالحيوانات المنوية.

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وغني عن البيان، أن هاريش كاليان كان قد قام ببطولة أول أعماله، وأول ظهور له في سينما التيلجو مع جاي سريرام عام 2013، ثم قدم دورًا مهم في فيلم التيلجو “كادهالي”.

وفي السياق ذاته، يعود الممثل أيوشمان خورانا بجزء جديد وجريء من فيلم Subh Magal Savdhan الذي عُرض على الشاشات في عام 2017، بعد النجاح المذهل الذي حققه الجزء الأول.

تدور قصة الجزء الأول حول رجل لعوب يصاب بضعف الانتصاب، ويواصل الجزء الثاني موضوعه الأكثر جرأة، ويتحدث عن رجل مثلي الجنس، وبحسب التقارير، من المقرر أن يصدر الفيلم في أوائل العام المقبل.