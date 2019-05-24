فيلم الأيقونة الراحلة سرديفي Mom يتخطى الـ12 مليون دولار بالصين

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رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
النجمة الهندية الراحلة سريديفي Sridevi التي لا تحتاج شعبيتها حول العالم إلى أي مقدمة أو تعارف، عُرض لها مؤخرًا فيلم Mom في شباك التذاكر في الصين، واستطاع تحقيق نجاح هائل في أسبوع افتتاحه الأول.
وبهذه المناسبة، والنشاط التذكاري، أقيم حفل واحد في بكين، الصين، حيث أشادت السفارة الهندية بالممثلة، وتم دعوة العديد من عشاق الممثلة للانضمام، من المثير للاهتمام معرفة أن عدد من أفلام الأيقونة الرحلة معروفة لدى الجماهير الصينية.
وأشارت تقارير أن فيلم سريديفي واصل فتن الجماهير في الصين، وعبور حاجز 12 مليون $ في آخر إحصاء، مما يجعل 12190000 $ (روبية 84.77 مليار روبية) في إجمالي تحصيلات شباك التذاكر.
تم إطلاق فيلم Mom في 10 مايو في الصين ، وهو فيلم هندي أنتج منذ عامين تقريبًا، تظهر فيه الممثلة الراحلة Sridevi التي تلعب دور أم شجاعة تتطلع للانتقام ممن اعتدوا جنسياً على ابنتها.
وقال المحلل التجاري تاران أدارش ” تباطأ Mom يوم الجمعة ، لكنه أظهر نتائج أفضل يومي السبت والأحد في الصين” ، مضيفًا أن الفيلم يجب أن يتجاوز 15 مليون دولار بشكل مريح حسب الاتجاه الحالي.
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