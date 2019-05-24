كاترينا كايف وسلمان خان يروجان لفيلمهما الأخير.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

من المقرر إطلاق فيلم النجمين سلمان خان وكاترينا كايف “بهارات” على الشاشات في 5 يونيو، قبل الإطلاق ، ظهر الثنائي في أحد برامج “التوك شو” الذي يقدمه المذيع اللامع كابيل شارما.

جاء ظهور صور سلمان خان وكاترينا كايف في البرنامج الهندي الشهير خلال الحملة الترويجية لإطلاق “بهارات”، على عدة صفحات من معجبين بسلمان وكاترينا.

هذا هو الظهور الثاني لسلمان خان في الموسم الحالي لبرنامج كابيل شارما، لكنه المرة الأولى التي تظهر فيها النجمة كاترينا كايف، التي قدما بعض الرقصات المميزة والتي تجيدها بشكل كبير.

يذكر أن كاترينا (Katrina Kaif) كان قد استطاعت أن تثبت براعتها في أداء مشاهد الرقصات من خلال العديد من أغنيات أفلامها مثل اغنية ” Kamli” من فيلم Dhoom 3 الذي عرض في عام 2013، وأغنية ” Chikni Chameli” من فيلم ” Agneepath” الذي عرض في عام 2012، وأغنية ” Sheila Ki Jawani” من فيلم ” Tees Maar Khan” التي عرضت في عام 2010، بالإضافة إلى ذلك، خضوع الممثلة للتدرب على يد مدرب مصمم الرقصات الشهير برابهو ديفا.