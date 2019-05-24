ديمبل كاباديا جزء من فيلم كريستوفر نولان «Tenet»

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

يستعد المخرج الإنجليزي الشهير كريستوفر نولان Christopher Nolan، لتصوير فيلمه الجديد Tenet وهو فيلمه الأول منذ فيلم الحروب والتاريخ ‘Dunkirk’ الصادر عام 2017؛ ...

نولان كشف الأربعاء 22 مايو الغطاء عن فيلمه الجديد، مشيراً لانضمام الممثلة الهندية ديمبل كاباديا لبطولة الفيلم مع طاقم العمل المكون من الممثلين آرون تايلور جونسون و كينيث براناج وكليمينتسي ومايكل كين، ومن المتوقع أن يطلق الفيلم بالشاشات في 17 يوليو 2020.

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ووفقًا لصحيفة هوليوود ريبورتر، ليس هناك تأكيد رسمي من كاباديا البالغة من العمر ، 61 ، بخصوص ذلك، وكان جون ديفيد واشنطن وإليزابيث ديبيكي وروبرت باتينسون قد أكدوا جميعاً خبر انضمامهم الى طاقم العمل بالفيلم بالفعل.

لم يكن “Tenet” أول ظهور لكاباديا في فيلم باللغة الإنجليزية، فقد اشتركت في الإنتاج الأمريكي “ليلا” (2002)، ووفقًا للتقارير ، فإن “Tenet” هو متابعة نولان لدراما الحرب الذي رشحه لجائزة الأوسكار “دونكيرك”.

سيتم تصوير الفيلم، وهو فيلم سينمائي أكشن، في سبع دول، وتقوم شركة وارنر بروس بيكتشرز بتوزيع الفيلم في جميع أنحاء العالم ، والذي من المقرر أن يعرض في 17 يوليو من العام المقبل.