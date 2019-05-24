محمد رمضان ينعي أحد أعضاء فريق عمله.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

نعى الفنان المصري محمد رمضان أحد أعضاء فريق عمله الخاص من خلال حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك».

وقال محمد رمضان: «أسألكم الفاتحة فى وفاة راجل من فريقى الخاص (حريرى) الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته (كان أطيب خلق الله».

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الصورة التي نشرها رمضان لصديقه الراحل سببت حزنا لجمهوره وتلقت العديد من التعليقات، ودعا له الفانز بالرحمة.

ومسلسل «زلزال»، من بطولة محمد رمضان، وحلا شيحة، ونسرين أمين، وهنادي مهنا، وماجد المصري، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة «سينرجي» لمالكها تامر مرسي.

وتدور قصة مسلسل “زلزال” حول فترة زلزال 1992، وبالتحديد عن رجل يشتري منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتي موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع زلزال 1992.

المسلسل لم يحظى بنسبة المشاهدة الأكبر، كما عود رمضان جمهوره، حتى الآن وتفوق عليه مسلسل «ولد الغلابة» للفنان أحمد السقا، بينما طالب محمد رمضان جمهوره بالصبر، وأكد لهم أن الحلقات القادمة تحمل مفاجآت كثيرة.