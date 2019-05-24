صور.. كاريسما كابور في أول ظهور رقمي مع Mentalhood

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تُعد نجمة بوليوود، كاريسما كابور، أحدث ممثلة تقوم بأول تعاقد رقمي لها، حيث سيتم ظهورها قريبًا في فيلم Mentalhood، الذي يعرض على المنصة الشهيرة ALTBalaji، حيث تلعب شخصية الأم ميرا شارما.

وحول شخصية كاريسما، نشرت المنتجة ايكتا كابور Ekta Kapoor على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، صور دعائية لبطلة العمل، مع رسالة كشفت فيها عن سمات شخصيتها وهي أم تتفانى في تربية أولادها رغم المعاناة الكبيرة، والصعوبات.

وقالت ايكتا “كيف كانت كاريسما هي الخيار الأول والوحيد للمسلسل، وأضافت أن الأمر استغرق عدة اجتماعات وعشرة مخطوطات ملزمة تمامًا لإحضارها على متن الطائرة.

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كاريسما كابور، هي أم لطفلين في الحياة الحقيقية، متحمسة لأول ظهور رقمي لها، قالت في بيان، “كنت أرغب في أن أكون مع أسرتي وأطفالي، عندما سمعت عن هذا السيناريو الذي يتناول شخصية الأم القوية للغاية، أثار اهتمامي.

مضيفة أن المعرض سيكون شيق إلى حد بعيد، قالت: “الآباء الصغار والآباء سيتعاطفون مع Mentalhood، شخصيتي هي أم اليوم، وبصفتي إنسانًا، سأقوم بالشيء الصحيح والحقيقي. أنا أستمتع تمامًا بالتصوير مع جميع زملائي المشاركين “

بالإضافة إلى كاريسما كابور، يضم العمل الممثلون تيلوتاما شومي، شلبا شوكلا، شروتي سيث، سانديا مريدول ودينو موريا سوف يلعبون أيضًا أدوارًا مهمة.