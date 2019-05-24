انت الان تتابع تفاصيل خبر عملية أمنية في تركيا لحماية كتاب عمره 1400 عام والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 24 مايو 2019 02:54 مساءً - ألقت قوات الدرك التركي القبض على أشخاص حاولوا تهريب كتاب عليه زخارف دينية يعتقد أن تاريخه يعود إلى 1400 عام، خلال عملية في ولاية دياربكر جنوب شرقي البلاد.

وذكرت ولاية ديار بكر، في بيان اليوم الجمعة، أنّ قوات الدرك نفذت عملية في منطقة باغلار، بعد تلقيها بلاغاً بوجود 3 أشخاص يعتزمون بيع كتاب تاريخي.

وأضاف البيان أن قوات الدرك ألقت القبض على المشتبهين وهم يحاولون بيع الكتاب الذي يعتقد أن تاريخه يعود إلى 1400 عام، ويضم 36 صفحة من ورق البردي.

وأوقفت السلطات الأمنية المشتبهين، ووضعت الكتاب الأثري، قيد الحماية.