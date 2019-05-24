متابعة بتجــــــــــــرد: شاركت النجمة اللبنانية كارول سماحة الجمهور ومحبّيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي بفيديو يعرض لقطات حصرية لمشاركتها في فعاليات “مهرجان كان السينمائية الدّولي” بدورته لهذا العام. ويُظهر الفيديو مرور كارول سماحة على السجادة الحمراء للمهرجان واحتشاد المصورين حولها لالتقطات أجمل الصور التذكارية لها. وجاءت مشاركة كارول سماحة في فعاليات “مهرجان كان السينمائي الدّولي” بدعورة رسمية تلقتها من قبل علامة Chopard للمجوهرات السويسرية. على صعيد آخر، تستعد كارول سماحة، لطرح أغنية جديدة في فترة عيد الفطر وذلك مع بداية موسم الصيف. الأغنية باللهجة المصرية، ولم تستقر كارول حتى الآن على الاسم النهائي لها.

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كانت هذه تفاصيل خبر لقطات تُنشر لأوّل مرّة لـ كارول سماحة في مهرجان “كان” – بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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