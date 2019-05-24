زواج على السجادة الحمراء.. لقطات رومانسية في مهرجان “كان” – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: شهد مهرجان كان السينمائي، حضور عدد من الضيوف البارزين العالميين من أمثال كيندال جينر، إيفا لونغريا، وأدريانا ليما، لكن سيدة أخرى وواحدة من أجمل جميلات هوليوود خطفت الأنظار على السجادة الحمراء.

ووثقت مجموعة صور رومانسية، رجلا يرتدي بذلة أنيقة، وهو يجثو على ركبة واحدة من أجل أن يتقدم بالزواج إلى رفيقته، ولحسن حظه، فقد وافقت، وتشاركا القبلات أمام حشد كبير في أحد أشهر المهرجانات السينمائية في العالم.

بدت السيدة في فستانها الأحمر الطويل في سعادة غامرة، والتقط المصورون هذه اللحظات المؤثرة، وكان الاثنان ذاهبان لمشاهدة فيلم الدراما الفرنسي: “ميتوب، حبي: إنترميزو” من إخراج التونسي عبد اللطيف كشيش.

Advertisements

بعد عرض الزواج، صار الزوجان من مشاهير المهرجان، حتى بات الجميع يريد التصوير بجوارهما.

يُعقد مهرجان كان السينمائي في دورته الـ72 في الفترة من السادس عشر، وحتى الـ25 من مايو 2019، وتواجد فيه عدد كبير من صناع السينما والمعنيين بها من خفير دولان، وانطوان بيلون، وسارة فروستيار، وليا سيدو، وليوناردو دى كابريو، وكلار دينيس، وجولي جايت، وبيبا بيانكو، ونادين لبكي، ومارينا فوا، وفانسون بيريز، وريتشارد فان، وباميلا أندرسون، وأنطونيوس بانديراس، واندي ماكدويل.