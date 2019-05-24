حلا شيحة تثير الجدل بفستان زفاف – بالصور

متابعة بتجــــــــــــرد: شاركت الفنانة حلا شيحة جمهورها، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديو “إنستقرام”، بمجموعة صور ظهرت من خلالها وهي ترتدي فستان زفاف، وأثارت جدلا بين متابعيها.

وعلقت “حلا” على صورها وقالت: “يا ترى ده علشان إيه؟ هستني ردكم.. مفاجأة دي ولا إيه؟”، واستبعد الكثيرون فكرة زواجها خاصة وأنها أعلنت عن طلاقها منذ فترة قصيرة، ومازالت في شهور العدة، وأشار البعض الآخر إلى أنها تستعد لعمل فني ما أو الظهور كضيفة في برنامج جديد.

الجدير بالذكر أن “حلا” تستكمل حاليا تصوير مشاهد مسلسلها الجديد “زلزال” الذي عادت من خلاله للساحة الفنية مجددا، وتشارك في بطولته بجانب محمد رمضان، وماجد المصري، ونسرين أمين، وسامي عبد الحليم، وهنادي مهنى وغيرهم، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.

كانت الفنانة حلا شيحة فاجأت الوسط الفني وجمهورها، بقرار العودة إلى الساحة الفنية مجددًا، بعد أن قررت خلع الحجاب والعودة للإقامة بمصر بجانب أشقائها.