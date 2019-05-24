مي عز الدين تخرج عن صمتها وترد على منتقدي “البرنسيسة بيسة”

متابعة بتجـــــــــــرد: شاركت الفنانة مي عز الدين جمهورها، عبر حسابها الرسمي على “إنستقرام”، بصورة خرجت من خلالها عن صمتها وردت على منتقدي مسلسلها الجديد “البرنسيسة بيسة”، والذي لم يحقق النجاح المتوقع له.
وقالت “مي”، خلال الصورة التي نشرتها: “سعيدة بردود الأفعال الإيجابية، والسلبية على فكرة، لأن الاختلاف على شيء فحد ذاته نجاح يبين أنك معملتش حاجة معتادة ولا استسهلت وعملت حاجة عادية علشان تبقى في الأمان، ولا مرت مرور الكرام بدون ما حد يعلق عليها.. 19 سنة تمثيل لما مرة حاجة بنقدمها يختلف عليها الآراء والكل ميستوعبهاش ده إنجاز صعب جدًا، لأن صعب إرضاء كل الأذواق 19 سنة كاملين”.
وأعربت “مي”، عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية التي تتلقاها عن المسلسل من بعض الأشخاص، مؤكدة أنها وضعت في ذهنها كافة وجهات النظر خاصة التي تؤكد أنها أفضل في الأعمال الرومانسية، ووعدت جمهورها بتعويض هذا الأمر في الأعمال المقبلة.
وأشارت الفنانة مي عز الدين، إلى أنها قد انتهت من تصوير مسلسلها خلال الأيام الماضية، وتعاني من إرهاق شديد، لذلك أغلقت التعليقات على منشوراتها، لافتة إلى أن هناك بعض الحسابات التي تهاجمها من باب الهجوم فقط.
يذكر أن مسلسل “البرنسيسة بيسة” من بطولة سوسن بدر، إيمان السيد، محمد أنور، سليمان عيد، وحسام داغر، ومن تأليف مصطفى عمر وهاشم فاروق، وإخراج أكرم فريد.
وكان آخر أعمال مي عز الدين مسلسل “رسايل”، مع المطرب خالد سليم، ورزان مغربي، وأحمد حاتم، وأحمد خليل، وعبد الرحمن أبو زهرة، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.
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