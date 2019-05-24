محمد منير يحضّر مفاجأة جديدة لجمهوره

متابعة بتجـــــــــرد: ينشغل الفنان المصري محمد منير بتسجيل أغنية جديدة، يستعد لطرحها خلال الفترة القريبة المقبلة. ويعود محمد منير في هذه الأغنية للتعاون مع الشاعر نصر الدين ناجي وهي من ألحان وتوزيع أحمد فرحات. تجدر الإشارة إلى أن محمد منير كان قد أطلق في شهر آذار/مارس الماضي أغنية بعنوان “اللي غايب” وحققت ما يقارب نصف مليون مشاهدة عبر موقع “يوتيوب” الشهير عالميًا.

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