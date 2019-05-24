خاص بالصور- شركة “طيران الإمارات” تكرّم الصحفيين في سحور مميّز

ككل موسم رمضاني، تقيم شركة “طيران الامارات” أمسية رمضانية على مائدة السحور، بحضور أهل الصحافة ونخبة من ممثلي وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

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وهذا العام، كان الموعد في فندق فينيسيا ببيروت، حيث احتفت الشركة بالاعلاميين تقديرا لدورهم المهم والفعّال في مواكبة جميع الأنشطة والفعاليات التي تنظمها “طيران الإمارات” في لبنان.

حضر الأمسية عدد من الصحافيين من مختلف المواقع الالكترونية والمحطات التلفزيونية المحلية والعربية، الى جانب مجموعة من العاملين في الشركة وممثلين عنها.

الأجواء كانت هادئة لكنها مميّزة، تتصف بالرقي المعهود في كافة الأنشطة التي تنظمها شركة طيران الامارات.