نجم يحصل على تعويض بقيمة 2 مليون دولار بقضية تشهير

حصل الممثل الأسترالي الحائز على جائزة أوسكار جيفري راش على تعويضات بقيمة 2.9 مليون دولار أسترالي (2 مليون دولار) في قضية تشهير ضد ناشر وصحفي بسبب تقارير اتهم فيها بالقيام بسلوك غير مناسب تجاه ممثلة

وكان راش، 67 عاما، قد أقام دعوى قضائية ضد ناشر صحيفة "ديلي تيلغراف" - ومقرها سيدني - والصحفي جوناثان موران في المحكمة الفيدرالية بسبب تقريرين وملصق نشروا أواخر عام 2017.

ومنح القاضي مايكل ويني اليوم الخميس راش 1.98 مليون دولار تعويضا عن "خسارة اقتصادية" بسبب التشهير، وذلك بعد أن حكمت محكمة لصالح راش في إبريل الماضي.

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