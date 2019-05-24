أطل المطرب جورج وسوف، ضيفا على حلقة، اليوم الخميس، من برنامج "عايشة شو" ، الذي تقدمه المذيعة التونسية عايشة عثمان الذي يعرض على شاشة قناتي "القاهرة والناس" و" النهار".
نفى الفنان جورج وسوف، وجود اي مشاكل بينه وبين اولاده، كما يقال. واكد ان لا احد من اولاده يغني، فكلا منهم لديه شغل خاص بعيدا عن الغناء، مشيرا الي انه ضد ان يتعلم أبنائه الموسيقى والغناء، حيث يخاف عليهم من اجواء الفن والغناء لأنه شئ متعب.
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كانت هذه تفاصيل خبر "جورج وسوف يصرّح لأول مرة "أنا ضد تعلم أولادي الغناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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