أغنية "قادرين نعملها" لحماقي تتصدر موقع "يوتيوب"

تخطت أغنية "قادرين نعملها" للنجم محمد حماقي حاجز التي طرحها منذ ٣ أيام علي قناته الخاصة علي "يوتيوب" لصالح مستشفى "500500" للأورام وبمشاركة 30 فنانًا مصريًا حاجز المليون ونص المليون.

كما تصدرت "قادرين نعملها" المركز الأول في المشاهدة علي يوتيوب في الساعات الأولى من إطلاقها وعلي مدي يومين متتاليين.

وكان حماقي قد بدأ تصوير "قادرين نعملها" في الأسبوع الأول من شهر رمضان مع المخرج سامح المتجول، واستمر التصوير لمدة خمسة أيام.

وتم تصوير الإعلان بمبنى المستشفى بالشيخ زايد وبسبب العدد الضخم للفنانين الذين تحمسوا للتبرع بالمشاركة بالعمل، كان التصوير يبدأ يوميًا بعد الإفطار حتى موعد السحور.

"قادرين نعملها" من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع وميكساج أحمد إبراهيم وشارك فيها ٣٠ فنان منهم يسرا، ليلى علوي، عمرو يوسف، تامر حبيب، أمير طعيمه، أمينه خليل، حلا شيحة، وحازم إمام وغيرهم.

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وتمكن إعلان "قادرين نعملها" لحماقي من حصد تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي لما به من روح إيجابية للتفاؤل تدعوا للتبرع من أجل العمل الخيري بشكل يحترم آدمية المرضى حيث صنفه جمهور التواصل الاجتماعي بأنه الأفضل على الإطلاق.

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