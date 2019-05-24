عاصي الحلاني يكشف حقيقة المرض الذي سبب انتفاخ وجهه

بيروت - لايف ستايل
كشف الفنان اللبناني عاصي الحلاني معاناته من أزمة صحية، دفعت إلى خضوعه لأكثر من عملية جراحية وذلك خلال حلوله مؤخراً ضيفاً على برنامج "عايشة شو" الذي تقدمه الإعلامية عائشة عثمان على شاشة قناة "النهار".
وأشار إلى أن ذلك حدث منذ سنوات، حين أجري له عدد من الفحوصات الطبية قبل أن يسافر لارتباطه بأعمال فنية، مضيفاً أن الطبيب أبلغه بضرورة خضوعه لعملية لزرع العظم في قدمه وأنه لن يتمكن بعد ذلك من الوقوف لمدة شهر ونصف.
وتابع أنه تنقل حينها على كرسي متحرك من أجل تصوير حلقات The Voice ما دفع الطبيب إلى تحذيره من الوقوف على قدمه.
وأفاد الفنان خلال اللقاء بأن العملية الأولى لم تنجح وأن هذا استدعى خضوعه لعمليتين جديدتين، موضحاً أنه عاش المرحلة الأكثر صعوبة في حياته وأنه كان يبكي عندما يكون بمفرده.
ولفت إلى أن انتفاخ وجهه في تلك المرحلة نتج عن تناوله دواء يحتوي على الكورتيزون لتخفيف الألم الذي كان يشعر به، وأن بعض التقارير الصحافية كانت تشير حينها إلى أنه تلقى حقن البوتوكس.
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