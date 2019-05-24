رغم أن بعض الفنانين يتمنون الظهور ببرامج المقالب التي يقدمها رامز جلال، لأنها تحقق مزيد من الشهرة كما يتقاضون من خلالها مبالغ ضخمة، إلا أن الفنانة ميرنا وليد شنت هجوماً حاداً عليه، ووصفته بالبرنامج الممل.
وقالت: "ما يزعجني ليس المقلب فقط ولكن تعليقاته بالبرنامج وسخريته من النجوم ومن شكلهم وملابسهم وطريقة حديثهم، كل هذه الأشياء مزعجة وسخيفة".
وأضافت: "أتمنى عدم رؤية برامج مقالب جديدة لرامز جلال في السنوات القادمة" .
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كانت هذه تفاصيل خبر فنانة شهيرة تهاجم رامز جلال: وتصرّح بأنه "سخيف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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