فنانة شهيرة تهاجم رامز جلال: وتصرّح بأنه "سخيف"

رغم أن بعض الفنانين يتمنون الظهور ببرامج المقالب التي يقدمها رامز جلال، لأنها تحقق مزيد من الشهرة كما يتقاضون من خلالها مبالغ ضخمة، إلا أن الفنانة ميرنا وليد شنت هجوماً حاداً عليه، ووصفته بالبرنامج الممل.

وقالت: "ما يزعجني ليس المقلب فقط ولكن تعليقاته بالبرنامج وسخريته من النجوم ومن شكلهم وملابسهم وطريقة حديثهم، كل هذه الأشياء مزعجة وسخيفة".

وأضافت: "أتمنى عدم رؤية برامج مقالب جديدة لرامز جلال في السنوات القادمة" .

Advertisements

قد يهمك أيضا:

فيفي عبده تعتدي على رامز جلال بعد 40 "تيت"

رضا عبد العال يكشف عن إصابته في الصدر بسبب رامز جلال