محمد كريم على السجادة الحمراء في مهرجان كان

أقام صناع فيلم A Score to Settle بطولة النجم العالمي نيكولاس كيدج والنجم محمد كريم، عرض خاص للفيلم ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، وحضر العرض وحيا الجمهور من على السجادة الحمراء، محمد كريم مع منتج الفيلم كيڤين ديوالت وراين وينترستيرن والمخرج شان كو.



‏‎وتدور أحداث A Score to Settle حول كيدج، والذي يلعب دور قاتل محترف يدعي فرانك يحاول الانتقام من رؤسائه السابقين بعد دخوله السجن لأكثر من 20 عامًا، بما فيهم الشخصية التي يجسدها محمد كريم، وهي شخصية چيمي الرجل الذي لا يخشى الموت وهو ما تطلب منه تحضير لشهور طويلة نظرًا لصعوبة الدور، ومن المقرر أن يعرض الفيلم بعدد من مهرجان السينما العالمية قبل طرحه آخر العام الجاري بدور العرض السينمائية عالمياً وفي الشرق الأوسط.

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