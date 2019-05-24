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شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. أول لمحة عن الموسم الأخير لـ Mr. Robot بطولة رامى مالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد ما يقارب العامين منذ أن عرض الموسم الثالث لمسلسل الدراما الشهير Mr. Robot بطولة النجم العالمى من أصول مصرية رامى مالك، وينتظر عشاق المسلسل التلفزيونى عرض الموسم الرابع والأخير من السلسلة التى طال انتظارها.
وأزاح سام إسماعيل مخرج العمل الدرامى الشهير الستار عن أول لمحة من الموسم الرابع والأخير أمس عبر حسابه الشخصى، والتى كانت عبارة عن صورة خفية عن الموسم النهائى تحمل الكثير من العبارات التى لم يفهمها سوي متابعى المسلسل.
أول لمحة عن الموسم الرابع والأخير
وفى تصريح لمخرج المسلسل قال "الموسم الرابع والأخير من مسلسل Mr. Robot سيضم الكثير من المفاجآت والإجابات على اسئلة طالما وجهت للمواسم الأولى ، ولا يمكننى الانتظار أكثر من ذلك لمشاركته مع المشاهدين، ومعرفة آرائهم".
"مالك" كان قد حصل على جائزة الأوسكار عن أفضل ممثل لدوره في فيلم "Bohemian Rhapsody"، ويعتبر هذا المسلسل هو السبب الرئيسى والأشهر فى شهرة رامى قبل حصوله على الأوسكار عن دوره بفيلم فيلم "Bohemian Rhapsody" ..
رامي كان قد حصل على جائزة أفضل ممثل بدور درامى من جوائز الايمي التليفزيونية عن دوره فى هذا المسلسل عام 2016 .
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