الممثلة الهندية كاريشما كابور تعود للتمثيل بعد 7 سنوات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرحت الممثلة الهندية كاريشما كابور لوسائل الإعلام الهندية والمواقع الإخبارية أنها ستعود مرة ثانية إلى التمثيل بعد توقف دام لسبع سنوات منذ آخر أفلامها "Dangerous ishq"، حيث كان ما يبعدها عن التعاقد على الأفلام أطفالها التى تتولى تربيتهم، والآن اطمأنت عليهم لذلك ستعود إلى حياتها الفنية مرة أخرى.

وأضافت كاريشما كابور أنها تعاقدت على فيلم جديد بعنوان "Zamaanat : And justice for All" مع كل من أميتاب باتشان، أرشاد وارسى وانوبام خير، من إخراج "اس . راماناثان"، وهو من نوع الدراما والغموض والعائلة، وأبدت كاريشما كابور تحمسها الشديد تجاه العمل مع عمالقة الفن الهندى مثل هؤلاء.

ولم تصرح الفنانة الهندية كاريشما كابور بأى معلومات عن موعد طرح الفيلم فى دور العرض السينمائية الهندية، أو قصة الفيلم، بل التزمت التكتم التام حتى يكون الفيلم بمثابة مفاجآة للجمهور.

يذكر أن الممثلة الهندية كاريشما كابور شقيقة الفنانة كارينا كابور خان، وابنة الممثل الهندى راندهير كابور، وحفيدة راج كابور، وعرفت بافلام مثل "Dulhan hum le jayenge ، Hum saath saath hain ،Dil toh pagal hai".