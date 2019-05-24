شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة: نور الشريف هو اللى اختارنى لدور منار فى الرجل الآخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الانطلاقة الفنية للنجمة حلا شيحة، كانت من خلال مسلسل "الرجل الآخر"، والذى وقفت فيه أمام النجم الراحل نور الشريف، وميرفت أمين، حيث جسدت شخصية ابنة نور الشريف فى الأحداث.

شقت حلا طريقها بعد هذا المسلسل، بمجموعة من الأعمال السينمائية منها ليه خلتنى أحبك والسلم والثعبان واللمبى وعريس من جهة أمنية وغاوى حب، لتعتزل الفن بعد ذلك، قبل أن تعود مجددا فى 2018، وتشارك فى مسلسل "زلزال" أمام النجم محمد رمضان.



حلا شيحة ونور الشريف

حلا نشرت عبر حسابها صورة تجمعها بالنجم نور الشريف، من مسلسل "الرجل الآخر"، وعلقت على الصورة قائلة "مشهد من الرجل الآخر الزمن الجميل.. الناس يمكن متعرفش إن الأستاذ نور الشريف هو اللى اختارنى لدور منار فى الرجل الآخر وكان دايماً بيشجعنى.. وحشتنى".

وتشارك حلا شيحة فى مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، بطولة محمد رمضان، ماجد المصرى، نسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، مصطفى منصور، يوسف عثمان، وعدد كبير من النجوم.