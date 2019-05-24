إيرادات الخميس.. "Aladdin" يحافظ على الصدارة و"Shazam" في المركز الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Aladdin" بطولة Will Smith، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس الخميس 23 مايو، إيراد قُدر بـ279 ألفًا و335 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Avengers: Endgame" بطولة Robert Downey Jr، محققًا 65 ألفًا و791 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "The Curse of La Llorona" بطولة Linda Cardellini، وحقق 16 ألفًا و610 جنيهات، وكان المركز الرابع من نصيب فيلم "Extremely Wicked" بطولة Lily Collins، بعدما حقق 7 آلاف و169 جنيهًا.

ذهب المركز الخامس لفيلم "Shazam" بطولة Zachary Levi، بعد تحقيقه 5 آلاف و971 جنيهًا، في المركز السادس يأتي فيلم "After" بطولة Hero Fiennes Tiffin، ووصلت إيراداته لـ 5 آلاف و9 جنيهات، وفاز بالمركز السابع فيلم "Us" بعد تحقيقه 4 آلاف و687 جنيهًا.

وحصل على المركز الثامن فيلم "Backtrace" والذي حقق 4 آلاف و238 جنيهًا، وكان المركز التاسع من نصيب فيلم "Pet Sematary" بطولة Jason Clarke، محققًا 4 آلاف و72 جنيهًا، واحتل المركز العاشر فيلم "Wonder Park" وحقق أمس 2643 جنيهًا.