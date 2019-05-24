بقبلة.. هنادي مهنى تحتفل بعيد ميلاد والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة هنادي مهنى والدها الموسيقار هاني مهنى بعيد ميلاده اليوم.

ونشرت هنادي صورة تجمعها بوالدها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وحضرتك أحلى حاجة في حياتي، وربنا يخليك ليا".

وتشارك هنادي بثلاث أعمال تليفزيونية خلال الموسم الرمضاني الجاري، وهي: "زلزال" بطولة الفنان محمد رمضان، و"حكايتي" بطولة ياسمين صبري، "بركة" بطولة الفنان عمرو سعد.

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