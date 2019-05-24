بالفيديو- لوحة بـ75 مليون مرسومة على ظهر محمد سعد في إعلان "محمد حسين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت الشركة المنتجة لفيلم "محمد حسين" بطولة الفنان محمد سعد، عن البرومو الرسمي للفيلم الذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي بموسم عيد الفطر المبارك.

يبدأ البرومو بمشهد القبض على محمد حسين، ويكشف عن عمله كسائق، ووقوعه في حب الشخصية التي تلعبها الفنانة مي سليم، وفي لقطات أخرى يظهر الفنان سمير صبري وهو يقوم برسم لوحة على ظهر محمد حسين، تنال إعجال الأجانب لدرجة أن سعرها يصل إلى 75 مليون دولار.

ونشر المنتج والمخرج كريم السبكي البرومو عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، معلقًا " "محمد حسين فيلم عيد الفطر2019 ان شاء الله".

"محمد حسين" تأليف شريف عادل، بطولة محمد سعد، مي سليم، سمير صبري، محمد ثروت، نبيل عيسى، فريال يوسف، إخراج محمد علي.

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