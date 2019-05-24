شاهد: كيندال جينر تنفصلُ عن بن سيمونز بعد أكثر من عام من المواعدة

انفصلتْ عارضة الأزياء الشّهيرة، كيندال جينر، عن صديقها لاعب السّلّة، بن سيمونز، بعد أكثر من عام من المواعدة. وارتبطتْ جينر (23 عامًا)، ونجم المنتخب الاستراليّ (22 عامًا)، لأوّل مرّة في مارس 2018، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانيّة. وقال أحد المقرّبين، إنّ الثّنائيّ انفصلا رسميًا، وتستمتع جينر بقضاء بعض الوقت، مع صديقاتها في أعقاب الانفصال. ويأتي هذا الانفصال، بعد أيام قليلة من تلميح عارضة الأزياء الشّهيرة، إلى اقتراب زواجهما في مقابلة لها.

وعندما تمّ توجيه سؤال لها، عن احتمال زواجها من لاعب الكرة الاستراليّ، بن سيمونز، في وقت قريب، أجابت:”ربّما، بالتّأكيد ليس الآن، ولكنْ، ربّما في يوم ما”. وأضافتْ، أنّ هذا الأمر يشغل بال الكثيرين، إلّا أنّها تُفضّل التّمتّع بالخصوصيّة، وأنْ تكون لها أسرارها الخاصّة. وبعد هذه المقابلة، شوهد “بين” مع أصدقائه في فندق وكازينو هارد روك في أتلانتيك سيتي، نيو جيرسي. لم يتّضح بعد، السّبب وراء الانفصال، رغم أنّ “كيندال” كانت منجذبة بشكل ملحوظ نحو العلاقة، كما لم تكن هناك أيّ تلميحات واضحة، إلى أنّ “كيندال” كانت تخطّط للانفصال، بناءً على سلوكها في مقابلة مع مجلة “Vogue”.