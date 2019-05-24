انتقد الإعلامي طارق الحربي خلال برنامجه “رادار طارئ” مسلسل هايبر لوب، بعد طلب المتابعين منه التحدث عن بعض المسلسلات والبرامج، قائلا: “يجينا رسائل كثيرة يسألون عن برامج ومسلسلات ما نتكلم عنها ومسلسلات نطنشها”، ووضح مثالا عن بعض المسلسلات التي لا يذكرها في برنامجه وهي التي رصد فيها أخطاء كثيرة، من بينها ذكر مسلسل “هايبر لوب”، وعرض بعض مشاهد من المسلسل تضمن صراخ الفنانة الكويتية “شمس”، وانتقد صراخها في حلقات المسلسل، قائلا: “شنو تبونا نقول ..صراخ وإزعاج ولا كوميديا ولا رامز جلال نقلد رامز جلال يصيحون كلهم ما أدري “.
لم تسكت الفنانة الكويتية شمس عن هذا الأمر، حيث نشرت تدوينة على موقع تويتر جاء فيها: “برنامج رفضت أطلع فيه = مسوين فيها ينقدون ويتنمرون !! لو وافقت أطلع معاهم كان قالوا نجمة الموسم والله لو أنا من الي يحبون الأكشن أطلع من موبايلي محادثات أخليهم مسخرة كلهم”
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو : شمس ترد على طارق الحربي بعد إنتقاده لصراخها في هايبر لوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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