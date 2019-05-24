الليلة.. سهرة فنية تحييها نسمه محجوب في ليالي الأوبرا الرمضانية

تستقبل دار الأوبرا، مساء اليوم، الجمعة، المطربة نسمة محجوب لتقديم أمسية غنائية متميزة ضمن فعاليات برنامجها الرمضاني، علي خشبة المسرح المكشوف، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف.

ومن المقرر أن تقدم نسمة

خلال الحفل باقة متنوعة من أروع أغانيها التي يحبها جمهورها وتشعلهم حماسًا، منها "يا طيور، مستغناش، بستغرب، وجوه، سيب روحك، جيتلك يارب، هتقوليإيه".يذكر أن تلك السهرة الرمضانية، هي الأولي التي تحييها نسمه محجوب بدار الأوبرا، حيث تنظم مجموعة من الحفلات خلال شهر رمضان يشارك فيها ألمع نجوم الغناء والإنشاد الديني ابرزهم المطرب خالد سليم، دينا الوديدي، عايده الأيوبي، الشيخ ياسين التهامي، وغيرهم.