الليلة.. أولي حفلات سارة الراوي علي مسرح الضمة

يستضيف مركز المصطبة للموسيقي الفلكلوريه، الليلة، المطربة ساره الراوي لإحياء حفل غنائي للمرة الأولي علي خشبة مسرح الضمة، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ومن المقرر أن تقدم سارة في أولي حفلاتها علي مسرح الضمة وصلة متنوعة من أغاني الفلكلور

الصعيدي والفلاحي البدوي الجعفري، منها "علي ورق الفل دلعني، داري جمال العين، عند السوجي، مهما كان، ياما دقت، سيدي يا سيدي، من فوق شواشي الدرة، تحت الشباك، دور بلدي، جوز الحمام،موَّالي".

جدير بالذكر أن المطربة سارة الراوي، بدوية الأصل من محافظة الإسماعيلية ونشأت في الصحراء وتتلمذت على يد الفنانة الكبيرة فاطمة سرحان وعمالقة الفن الشعبي أمثال الفنانة جمالات شيحة، حيث بدأت الغناء في الصغر، حتي أصبحت الآن من أهم أعضاء فرقة النيل للآت الشعبية، وتحمل رسالة نشر الفلكلور المصري وتعريف الناس بأصولها البدوية.

