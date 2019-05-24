عودة بينالى القاهرة بعد توقف 8 سنوات





تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة بينالى القاهرة الدولى الثالث عشر وذلك فى تمام الساعة السادسة مساء يوم الاثنين الموافق 10يونيو 2019 بعد توقف دام ثمانى سنوات

يأتى ذلك فى إطار سعى وزارة الثقافة الجاد لعودة الأحداث الدولية المتوقفة والتى من شأنها تأكيد دور مصر الثقافى وريادتها التى كانت ومازالت أحد أهم دعائمها الهامة والمؤثرة

على الصعيد الإقليمى والدولى .وقد صرح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية بأن الإستعدادات والتجهيزات تسير على قدم وساق بقطاع الفنون التشكيلية لإستقبال هذا الحدث الدولى الهام .وكما جاء على لسان ا.داليا مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمراكز الفنون أن الدورة الحالية يتم إستضافتها فيثلاث مواقع تابعة لقطاع الفنون التشكيلية هى قصر الفنون ومجمع الفنون " قصر عائشة فهمى " ومتحف الفن المصرى الحديث .وقد أفاد الفنان إيهاب اللبان القوميسير العام لبينالى القاهرة الدولى أن هذه الدورة تحمل عنوان " نحو الشرق " بمشاركة عدد 80 فنانا يمثلون 50 دولة .كما تم زيادة عدد وقيمة الجوائز بهذه الدورة لتصبح جائزة النيل الكبرى إضافة إلى 5 جوائز للبينالى بدلاً من ثلاث جوائز في الدورة السابقة .