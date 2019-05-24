تعرف على موعد انتهاء محمد رمضان من تصوير "زلزال"

يواصل المخرج إبراهيم فخر، تصوير الحلقات الأخيرة من مسلسله الجديد "زلزال"، الذي يعرض حاليًا على أحد القنوات الفضائية، ومن المقرر أن ينتهي من التصوير خلال أسبوع.

ويشار إلى أنه تدور أحداث المسلسل حول حول رجل يشترى منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة،

وحين يأتى موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذى يلقى فيه الشارى حتفه وينهار المنزل إثرالزلزال وتبعاته، ويتبقى من أولاده محمد حربى كرامة الذى يحمل اسم "زلزال"، ويواجه الحياة وحيدا .

يذكر أن "زلزال" بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، نسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، سلوى عثمان، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى.