شاهد.. حلا شيحه تسترجع ذكرياتها مع الرجل الآخر

شاركت الفنانة حلا شيحه، جمهورها بصورة جمعتها بالفنان الراحل نور الشريف في مشهد من مسلسل "الرجل الآخر"، حيث استعادت ذكرياتها الجميلة معه معبرة عن افتقادها له، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور

والفيديوهات الشهير "إنستجرام".وعلقت حلا علي الصورة قائلة: "مشهد من الرجل الآخر.. الزمن الجميل.. الناس يمكن متعرفش إن الأستاذ نور الشريف هو اللي اختارني لدور منار في الرجلالآخر و كان دايماً بيشجعني.. وحشتني".يذكر أن مسلسل "الرجل الآخر"، عُرض عام 1999، وقامت فيه حلا شيحه بدور منار ابنة الفنان نور الشريف، وشاركهم البطولة كل من: ميرفت أمين، ماجدة زكي، رانيا فريد شوقي، عزت أبو عوف، رجاء الجداوي، تأليف مجدي صابر، وإخراج مجدي أبو عميرة.