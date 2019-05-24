مي عزالدين: صعب إرضاء كل الأذواق.. مبسوطة أن الأطفال حبوا "سكسكة"

أعربت الفنانة مي عز الدين، عن سعادتها بردود فعل الجمهور عن مسلسلها الجديد "البرنسيسة بيسة"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتبت مي عبر حسابها قائلة: "سعيدة بردود الأفعال الإيجابية، والسلبية على فكرة، لأن الاختلاف على شيء في حد ذاته نجاح يبين أنك معملتش حاجة معتادة ولا استسهلت وعملت حاجة عادية علشان تبقى في الأمان، ولا مرت مرور الكرام من دون ما حد يعلق عليها".

وتابعت: "19 سنة تمثيل لما مرة حاجة بنقدمها تختلف عليها الآراء والكل ميستوعبهاش ده

إنجاز صعب جدًا، لأن صعب إرضاء كل الأذواق، 19 سنة كاملين".

وأضافت :"مبسوطة بالناس اللي بتحب الشخصيتين وأخدوا عليهم مع الفرجة كذا يوم وبقو حاسين إن دي طريقة بيسة ودي طريقة سكسكة وحاسين بالمجهود اللي ابتذل فيهم، وسعيدة بالأطفال اللي بتحب سكسكة علشان كنت خايفة يخافوا منها، علشان كده خليت أدائها عكس شكلها، وصوتها كوميدي مش تخين".

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وأشارت :"سعيدة بالناس اللي مركزة إن المسلسل كوميدي بس بيقول رسائل كتير

تخص غلاء المدارس، والخوف من فقدان الطفل هويته العربية، وانتماءه لبلده، وغلاء أسعار أتوبيسات المدارس، والأرقام الفلكية اللي بتتصرف لمجرد أداء امتحان القبول في المدارس الغالية وغيره".

وتابعت: "مبسوطة بالناس اللي بتحب الشخصيتين وأخدوا عليهم مع الفرجة، وسعيدة بالناس اللي حابين مي أكتر في الأعمال الرومانسية، وأوعدهم نعوضها في العمل اللي بعده بإذن الله".

واختتمت حديثها قائلة: "أنا لسه مخلصة تصوير من يومين.. وتعبانة فوق الوصف عن أي مرة علشان كده مش قادرة أفتح الإنستجرام كتير وبالنسبة للكومنتات فيه في النص وسط الناس الطبيعية حاجة غريبة كده من اكونتات مش سليمة ومش بتاعت ناس حقيقية فاهكون بفتح الكومنتات ساعات وأقفلها زي ما بعمل في الإجازة كتير".