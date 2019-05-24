قامت الشركة المنتجة لفيلم "محمد حسين" بطولة الفنان محمد سعد، بطرح الإعلان الرسمي له، وذلك تمهيدا لعرضه في دور السينما خلال موسم عيد الفطر.
ويشار إلى أن يجسد "سعد" خلال الفيلم شخصية سائق تاكسي، يلتقي رساما مصريا عالميا في مطار القاهرة، يجسد دوره الفنان سمير صبري، ومن
ويذكر أن الفيلم بطولة محمد سعد، مي سليم، فريال يوسف، محمد ثروت، بيومي فؤاد، ويزو وكوكبة من النجوم، من إخراج محمد علي.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الإعلان الرسمي لفيلم محمد سعد الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.