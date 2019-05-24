شاهد.. الإعلان الرسمي لفيلم محمد سعد الجديد

قامت الشركة المنتجة لفيلم "محمد حسين" بطولة الفنان محمد سعد، بطرح الإعلان الرسمي له، وذلك تمهيدا لعرضه في دور السينما خلال موسم عيد الفطر.

ويشار إلى أن يجسد "سعد" خلال الفيلم شخصية سائق تاكسي، يلتقي رساما مصريا عالميا في مطار القاهرة، يجسد دوره الفنان سمير صبري، ومن

هنا تنطلق أحداث الفيلم، التي تمزج بين الكوميديا والأكشن.

ويذكر أن الفيلم بطولة محمد سعد، مي سليم، فريال يوسف، محمد ثروت، بيومي فؤاد، ويزو وكوكبة من النجوم، من إخراج محمد علي.