بالفيديو.. ياسمين عبدالعزيز تواصل حل اللغز وراء مقتل زوجها في "لآخر نفس"

تبدأ الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "لآخر نفس" للفنانة ياسمين عبدالعزيز, بوصول "سلمى" بمساعدة شقيقتها "دينا" لجزء من اللغز وراء مقتل زوجها "حازم" ظابط الشرطة المقتول في ظروف غامضة, وهو الصحفي "علام الوليد" الذي يعمل في إحدى الصحف القومية, وبمجرد وصول "سلمى" و معها "أدهم"

إلى منزل الصحفي يتم القبض عليه من قبل الشرطة.

تدور أحداث الحلقة حول مراقبة "سليم" بوضع أجهزة تسجيل صوت و صورة في نزل شقيقته "نهى" وأيضاً في منزل "ناهد" التي اكتشف بأنها على علاقة بـ

"عزت" زوج شقيقته "نهى".

ومن ناحية أخرى تكليف "أبو زياد" أمير الجماعة الإرهابية "أنصار الحق" للمحامي "أمجد" وهو محمد رضوان, بالوصول إلى "ياسر" لأنه أصبح خطرًا على الجماعة.

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تنتهي الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "لآخر نفس" بمراقبة مجموعة أشخاص يستقلون سيارة لبيت الضابط "أدهم", والقبض على "أبو فهد" أمير جماعة "جنود الدعوة" الإرهابية بعد أن شيع بأنه تم قتله.

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