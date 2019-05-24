مسلسلات رمضان 2019.. الحلقة 18 من مسلسل هوجان

استطاع النجم محمد إمام، أن ينال إعجاب عدد كبير من المشاهدين بالعمل الدرامي الذي يخوض به السباق الرمضاني الحالي والذي يحمل "

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حيث شهدت الحقة 18 من مسلسل "هوجان"، ظهور "لطفي الحراق"، في سيارة فارهة داخل الحارة التي كان يعيش فيها، والتقى "حورس"، ويطلب منه سرقة الأوراق الخاصة بـ"كمال اللباد"، من منزل "بهلول".

وكشفت الحلقة عن وجود علاقة قديمة بين كمال وبهلول حيث تواجد الأخير في مكتبه ليعيد له نصيبه في الثروة التي كونها كمال حاليا، ويطلب الحصول على نصيبه، لتدخل "نور"، ابنة كمال وعندما تخرج تقابل "هوجان"، وتخبره بأن بهلول كان مع والدها وأنها علمت بأن والدها يتاجر في الآثار باعتبار بأن بهلول تاجر آثار.

وخرج "هوجان" مع "نور" وذهبا إلى المقطم للتحدث سويا وينصحها بالسفر خارج البلد وتطلب منه أن يسافر معها، وفجأة يظهر شخص ويحاول طعن "نور" بسلاح أبيض لكن "هوجان" ينقذها ويعرف من هذا الشخص من أرسله، ويخبره بأنه حسين الوالي، ويذهب هوجان ويحضر حسين إلى منزل كمال حتى يأخذ حقه منه هو نور ابنته خصوصا أنه حاول قتلها مرتين.