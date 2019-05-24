مسلسلات رمضان 2019.. الحلقة 18 من مسلسل ولد الغلابة

وشهدت حلقة ولد الغلابة تفكير عائلة "عيسى" أحمد السقا، في ترك القرية، بعد تعرض ابنة "حمزة" كريم عفيفي للإساءة من زميلة لها في المدرسة، بسبب قتل والدها لشقيقته.

يسعى عبدالقادر خلال ولد الغلابة للحصول على المبلغ المتفق عليه من "فرح" مي عمر "وعيسى"، ويرفض مد المهلة التي أعطاها لهما، ويهددهما بفضح سرهما إذا لم يلتزما.

يتفق عيسى مع "رشوان"، ضمن أحداث مسلسل ولد الغلابة عمادة زيادة على بيع المخدرات التي أخذها من المخزن مقابل 70 مليون جنيه، ويحصل منه على مليون جنيه، ليعطي لـ"عيد" شقيق عبدالقادر مليون إلا ربع ويعده بمنحه فلوس شقيقه خلال ساعات.

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يطلب رشوان من عيسى أن تكشف له فرح عن سر طبخة المخدرات، فيرفض عيسى، ويخطط للتخلص من عيد وعبدالقادر وتوافقه فرح رغم حبها لعبدالقادر، خوفًا من أن يبلغ عنهما بعد حصوله على الفلوس.

تضع فرح السم لعبدالقادر في أم علي التي يحب تناولها، ويدخل بها محبسه، ويضعها بجوار "حمزة" لتنتهي الحلقة، فهل يتناولها ويكون مصيره الموت؟

"ولد الغلابة" تأليف أيمن سلامة، بطولة أحمد السقا، محمد ممدوح، مي عمر، هادي الجيار، سلوى عثمان، إدوارد، هبة مجدي، ريم سامي وإخراج محمد سامي.