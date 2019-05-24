325 ألف دولار للتذكرة.. حفل "كان" الخيري يكافح الإيدز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقيم، الخميس، حفل "أمفار جالا" الخيري على هامش مهرجان كان السينمائي لمكافحة مرض الإيدز، شارك به نجوم مثل نادين لبكي وأنطونيو بانديراس وماريا كاري وإيفا لونجوريا وأورلاندو بلوم، فيما ضم الحفل نحو 1000 مدعو.

وتكلف الطاولة التي تضم 12 مدعوا بين 125 و325 ألف دولار، أما سعر البطاقة الفردية فحدد بـ13 ألفا.

وبفضل العشاء الذي يمتد على 3 ساعات، ويتخلله مزاد وعرض أزياء مع 40 عارضة عالمية، جمع حفل "أمفار" منذ استحداثه عام 1993 نحو 220 مليون دولار لتمويل أبحاث لمكافحة مرض الإيدز ومساعدة المرضى في العالم.

وتضمن الحفل مزادا على جزيرة خاصة في المحيط الهندي، ولوحة بورتريه لميك جاجر بريشة ندي وارهول ودراجة نارية صممها بطل سباقات فورمولا واحد لويس هاميلتون.

وانطلق الحفل على أنغام موسيقى أوبرالية تلاها عرض قصير لفرقة "ذي ستراتس" للروك.

