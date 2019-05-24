راغب علامة يلبي دعوة السيدة بهية الحريري في صيدا

لبّى السوبرستار راغب علامة ووزيرة الدولة لشؤون التأهيل الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والشباب فيوليت الصفدي وزوجها الوزير السابق محمد الصفدي وغيرهم من وجوه سياسية وفنية واجتماعية، دعوة رئيسة كتلة المستقبل النيابية النائب بهية الحريري ورئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي للمشاركة في فاعليات “صيدا مدينة رمضانية” حيث جالوا في الوسط التجاري واحياء مدينة صيدا القديمة وذلك ضمن اجواء رمضانية تشهدها المدينة القديمة منذ مطلع الشهر الفضيل.

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وفي كلمة للسوبرستار أكد أنه لحظة دخولهم الى المدينة اول ما خطر في باله هو الترحُّم على الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي كان اياديه البيضاء موجودة منذ ان دخل المعترك الاعماري حتى هذه اللحظة بالذات ولا زال يستذكر روحه الطيبة وروحه المحبة للخير وللبنان ولتاريخ لبنان ولتاريخ منطقته.

وعن مدينة صيدا القديمة، لفت ان ما يراه “شي بيطيّر العقل” ولم يكن يعرف انه يوجد هكذا معالم . وشكر السيدة بهية الحريري على دعوتها الكريمة. وعبّر عن محبته الكبيرة لمدينة صيدا واليوم رأى حقيقة قلب صيدا وهذا شيء أسعده جداً.

وبعد ان جال الجميع في أحياء مدينة صيدا القديمة وصلوا الى مطعم طاولة على واجهة صيدا البحرية حيث تناولوا طعام السحور بدعوة من السيدة بهية الحريري.