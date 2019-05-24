شاهد.. كليب "crave" لمادونا و Swae Lee

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت النجمة العالمية مادونا كليبا جديدا يحمل اسم " crave " مع النجم Swae Lee، وهى واحدة من أغنيات ألبوم مادونا الجديد " Madame X " والذى ستطلقه 14 يونيو المقبل، من إخراج نونو اكسيكو .
وحقق كليب " crave " بعد 20 ساعة من طرحه مليون مشاهدة على "يوتيوب"، وهى نسبة قليلة مقارنة بمشاهدات كليبات مادونا فى الساعات الأولى من إطلاقها.
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