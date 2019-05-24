شاهدوا كيف إحتفل محمد قماح بعيد ميلاد زوجته!

كتب امير فتحي في الجمعة 24 مايو 2019 11:56 صباحاً - إحتفل الفنان المصري ​محمد قماح​، بعيد ميلاد زوجته ​رودينا شاهين​، إبنة المخرج السوري ​رضوان شاهين​.

وقد أحضر قماح لزوجته قالب حلوى، ووضع عليه عدداً من الشموع، ودعا إلى الحفل مجموعة من أصدقائهما المقربين.

ونشر قماح عبر صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً من الحفل ووجّه معايدة رومانسية لزوجته، حيث علّق: “كل سنة و انتي طيبة و اجمل واحدة في عيني ربنا يخليكي ليا يا مراتي”.

يُذكر أن قماح كان قد إحتفل بعقد قرانه على رودينا شاهين في سرية تامة، وذلك في شهر نيسان/أبريل عام 2018.