كتب امير فتحي في الجمعة 24 مايو 2019 11:56 صباحاً - نشرت الممثلة السورية سلاف فواخرجي مقطع فيديو وجّهت فيه رسالة الى الجمهور بعد خروجها من المستشفى اثر تعرضها لأزمة صحية، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت سلاف: “محبتكن غالية كتير، بعد ما تعرضت لإصابة، لقيت منكم لهفة وخوف، وبشكر ربي على محبتكم، لأن محبتكم نعمة، معدنكم أصيل وحبكم أصيل، وإذا نحنا عم نشتغل فهي بفضل محبتكن”.
وأضافت: “أنا الحمد لله بخير، ما متعودة كتير سجل فيديو، بس حسيت إن اليوم لازم إطلع وأحكي، وأقول إن صار فيه إصابة، صحيح منا سهلة لكن الله لطيف، وبشكر كل شخص بعث رسالة أو اتصل”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. سلاف فواخرجي تطمئن الجمهور على حالتها الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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