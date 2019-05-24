شاهدوا.. عزيزة جلال تكشف للمرة الأولى معاناتها مع مرض عينيها

كتب امير فتحي في الجمعة 24 مايو 2019 11:56 صباحاً - خلال إطلالتها للمرة الأولى بعد اعتزالها منذ سنوات طويلة كشفت الفنانة المغربية المعتزلة ​عزيزة جلال​ معاناتها مع مرض الحَوَل الذي أصاب عينها منذ صغرها وذلك إثر إصابتها بالحمّى بعد ولادتها.

وفي حديث من القلب إلى القلب ضمن حلقة من برنامج لقاء من الصفر على قناة mbc التي عرضت أمس روت جلال قصتها مع المرض وقالت إنها أصيبت بحمى الأطفال بعد ولادتها، ما تسببت لها في الحول، علما أنها ولدت بعينين طبيعيتين.

وأعلنت جلال أنها كثيراً ما تعرذت للسخرية من الأطفال الصغار في مدينة مكناس، حيث تربت، حيث كانوا ينعتونها بـ”الحولة”.

وأضافت أنها وضعت النظارات، إلى حين بلوغها سن الـ15 سنة، لتخضع لعملية جراحية، كانت ناجحة، ثم خضعت لعمليه ثانية وتحسن وضع عينيها إلا أنها رفضت التخلي عن نظارتها، لأنها أصبحت جزءا منها.

إشارة إلى أن عزيز جلال اعتزلت الفن عام 1985، نتيجة ارتباطها برجل أعمال سعودي، وتفرغها لحياتها الأسرية.